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25.03.2026 06:31:29
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls veröffentlichte am 23.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Sanhua Intelligent Controls 7,66 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,99 Milliarden HKD umgesetzt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 33,63 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 30,21 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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