Zhejiang Sanhua Intelligent Controls zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,28 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Sanhua Intelligent Controls noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 HKD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,74 Milliarden HKD – ein Plus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Sanhua Intelligent Controls 8,49 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at