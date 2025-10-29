Zhejiang Sanmei Chemical Industry A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zhejiang Sanmei Chemical Industry A hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,97 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,60 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 61,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 994,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at