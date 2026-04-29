Zhejiang Sanmei Chemical Industry A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Sanmei Chemical Industry A ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Sanmei Chemical Industry A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,83 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Sanmei Chemical Industry A 0,660 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,40 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at