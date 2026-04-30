Zhejiang Sanmei Chemical Industry A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhejiang Sanmei Chemical Industry A hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,660 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,21 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,42 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at