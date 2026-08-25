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25.08.2026 06:31:29
Zhejiang Sanmei Chemical Industry A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Zhejiang Sanmei Chemical Industry A hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,93 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,970 CNY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,02 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,62 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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