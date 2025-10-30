Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,300 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,96 Milliarden CNY – eine Minderung von 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,05 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at