Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,33 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank ebenfalls ein EPS von 0,330 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,87 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,96 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at