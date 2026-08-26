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26.08.2026 06:31:28
Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank äußerte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,24 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,230 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,44 Prozent auf 1,93 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,98 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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