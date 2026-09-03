Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 98,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 25,92 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at