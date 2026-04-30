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30.04.2026 06:31:29
Zhejiang Shengda Bio-Pharm A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Zhejiang Shengda Bio-Pharm A hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 CNY, nach 0,130 CNY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,89 Prozent zurück. Hier wurden 189,2 Millionen CNY gegenüber 203,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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