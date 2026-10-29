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29.10.2026 06:31:29
Zhejiang Shenghua Biok Biology gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zhejiang Shenghua Biok Biology äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,01 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Shenghua Biok Biology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Zhejiang Shenghua Biok Biology mit einem Umsatz von insgesamt 885,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 99,51 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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