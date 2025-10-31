Zhejiang Shenghua Biok Biology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Shenghua Biok Biology hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Zhejiang Shenghua Biok Biology hat ein EPS von 0,02 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 441,3 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 344,3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at