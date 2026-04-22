22.04.2026 06:31:29

Zhejiang Shenghua Biok Biology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Shenghua Biok Biology präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 696,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 426,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,070 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Zhejiang Shenghua Biok Biology ein EPS von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Shenghua Biok Biology im vergangenen Geschäftsjahr 1,85 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Shenghua Biok Biology 1,33 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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