Zhejiang Shenghua Biok Biology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhejiang Shenghua Biok Biology veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Shenghua Biok Biology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 713,4 Millionen CNY im Vergleich zu 435,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at