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30.10.2026 06:31:28
Zhejiang Shengyang Science and Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Zhejiang Shengyang Science and Technology hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Zhejiang Shengyang Science and Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 340,2 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 225,3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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