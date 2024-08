Zhejiang Shengyang Science and Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zhejiang Shengyang Science and Technology hat am 28.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 182,7 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 152,6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at