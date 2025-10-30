Zhejiang Shibao Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhejiang Shibao Company hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,85 Prozent auf 131,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 96,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at