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25.08.2026 06:31:29
Zhejiang Shibao Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Zhejiang Shibao Company hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 HKD je Aktie in den Büchern standen.
Zhejiang Shibao Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 870,0 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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