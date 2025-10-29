Zhejiang Shibao Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zhejiang Shibao Company hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 HKD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Shibao Company mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 752,1 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren, um 36,22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at