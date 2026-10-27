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27.10.2026 06:31:29
Zhejiang Shibao Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang Shibao Company hat sich am 25.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,07 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Shibao Company 0,080 HKD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 1,25 Milliarden HKD gegenüber 1,02 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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