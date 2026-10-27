27.10.2026 06:31:29

Zhejiang Shibao Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zhejiang Shibao Company hat am 25.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Shibao Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 159,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 131,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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