Zhejiang Shibao Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhejiang Shibao Company hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Zhejiang Shibao Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,2 Millionen USD – ein Plus von 27,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Shibao Company 111,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at