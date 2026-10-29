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29.10.2026 06:31:29
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 104,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 130,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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