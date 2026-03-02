Zhejiang Shuangyuan Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhejiang Shuangyuan Technology A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,300 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,4 Millionen CNY – eine Minderung von 10,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 101,9 Millionen CNY eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 337,40 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 12,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Zhejiang Shuangyuan Technology A 383,47 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at