Zhejiang Shuangyuan Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Shuangyuan Technology A gab am 15.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Zhejiang Shuangyuan Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,72 Prozent auf 101,1 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at