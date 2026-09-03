Zhejiang Starry Pharmaceutical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhejiang Starry Pharmaceutical hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 703,0 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 711,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at