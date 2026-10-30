Zhejiang Starry Pharmaceutical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zhejiang Starry Pharmaceutical hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 447,3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 594,0 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at