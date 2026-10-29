Zhejiang Sunrise Garment Group A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhejiang Sunrise Garment Group A gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Sunrise Garment Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 812,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 680,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at