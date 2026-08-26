Zhejiang Sunrise Garment Group A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zhejiang Sunrise Garment Group A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 893,2 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 884,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at