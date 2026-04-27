27.04.2026 06:31:29

Zhejiang Supcon Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Supcon Technology A präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Zhejiang Supcon Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,173 CNY sowie einem Umsatz von 1,77 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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