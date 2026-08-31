Zhejiang Supcon Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zhejiang Supcon Technology A präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,10 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Supcon Technology A einen Gewinn von 0,300 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2,13 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at