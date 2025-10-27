Zhejiang Supcon Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Zhejiang Supcon Technology A hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Supcon Technology A 0,260 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,08 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,82 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at