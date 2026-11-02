Zhejiang Supcon Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Supcon Technology A hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Supcon Technology A 0,100 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,82 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,87 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at