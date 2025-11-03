Zhejiang Three Stars New Materials: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhejiang Three Stars New Materials ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Three Stars New Materials die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,04 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

Zhejiang Three Stars New Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 335,9 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 114,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 156,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at