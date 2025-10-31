Zhejiang Tiancheng Controls hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zhejiang Tiancheng Controls präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 692,9 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 573,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at