Zhejiang Tiancheng Controls präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Tiancheng Controls hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Zhejiang Tiancheng Controls hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Tiancheng Controls in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 707,2 Millionen CNY im Vergleich zu 699,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at