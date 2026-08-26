Zhejiang Tiancheng Controls: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Tiancheng Controls hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,07 CNY gegenüber 0,010 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 750,1 Millionen CNY gegenüber 616,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at