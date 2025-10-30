ZHEJIANG TIELIU CLUTCH verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ZHEJIANG TIELIU CLUTCH hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 CNY. Im Vorjahresviertel hatte ZHEJIANG TIELIU CLUTCH 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat ZHEJIANG TIELIU CLUTCH 576,9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 561,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at