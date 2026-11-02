Zhejiang Tion Vanly Tech A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Tion Vanly Tech A ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Tion Vanly Tech A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Tion Vanly Tech A im vergangenen Quartal 620,6 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Tion Vanly Tech A 588,8 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at