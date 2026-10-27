Zhejiang Tony Electronic A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhejiang Tony Electronic A hat sich am 24.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Tony Electronic A mit einem Umsatz von insgesamt 376,5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 618,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 39,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at