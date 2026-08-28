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28.08.2026 06:31:29
Zhejiang Tuna Environmental Science Tech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang Tuna Environmental Science Tech hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Tuna Environmental Science Tech 0,020 CNY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 216,9 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 20,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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