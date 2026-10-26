Zhejiang UE Furniture: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhejiang UE Furniture präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,27 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,29 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,55 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at