Zhejiang UE Furniture gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhejiang UE Furniture hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 CNY, nach 0,300 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1,29 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,33 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at