Zhejiang UE Furniture vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhejiang UE Furniture hat am 25.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 1,14 Milliarden CNY gegenüber 1,01 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at