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03.09.2026 06:31:29
Zhejiang Wanfeng Chemical A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Zhejiang Wanfeng Chemical A hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Wanfeng Chemical A 0,110 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 174,1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 153,4 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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