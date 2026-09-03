Zhejiang Wanfeng Chemical A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Wanfeng Chemical A hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Wanfeng Chemical A 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 174,1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 153,4 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at