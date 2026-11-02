Zhejiang Wanfeng Chemical A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhejiang Wanfeng Chemical A ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Wanfeng Chemical A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 194,5 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 142,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at