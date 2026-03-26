26.03.2026 06:31:28

Zhejiang Wansheng: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zhejiang Wansheng gab am 23.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Zhejiang Wansheng hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,77 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 893,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 839,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,680 CNY gegenüber 0,180 CNY im Vorjahr verkündet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Zhejiang Wansheng 3,37 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,95 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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