Zhejiang Wazam New Materials A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Wazam New Materials A präsentierte in der am 25.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Zhejiang Wazam New Materials A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,09 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 876,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at