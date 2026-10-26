Zhejiang Wazam New Materials A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhejiang Wazam New Materials A hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Wazam New Materials A ein EPS von 0,140 CNY je Aktie vermeldet.

Zhejiang Wazam New Materials A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,65 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 140,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at